У Києві на вулиці знайшли малюка в синцях: відібрали у п'яного чоловіка

У Києві дитину в синцях знайшли на вулиці (колаж: РБК-Україна)

У Києві дитина ходила по вулицях з чоловіком в неадекватному стані

У Києві перехожі виявили трирічну дитину з синцями на тілі, яка ходила по вулиці з чоловіком в стані алкогольного сп'яніння. Тепер поліція розшукує батьків хлопчика.

Хлопчикові на вигляд близько трьох років, однак він не розмовляє. Відповідно, поліція не може назвати його ім'я, і просить допомогти в розшуках родичів дитини.

Малюк перебував разом з п'яними чоловіком на вулиці Вишгородській у Подільському районі столиці. Ким саме він доводиться дитині, не повідомляється.

У Києві дитину в синцях знайшли на вулиці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Дитину з синцями на тілі госпіталізували в одну з медичних установ. Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці звертаються до тих, хто може володіти інформацією про хлопчика та його батьків.

"Якщо ви впізнали хлопчика або маєте інформацію щодо місця знаходження його близьких, прохання зателефонувати на 102 або за телефоном (044)425-04-57", - сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва.