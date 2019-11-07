ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на вулиці знайшли малюка в синцях: відібрали у п'яного чоловіка

STYLERПотрібна допомога    07.11.2019 - 17:57
У Києві на вулиці знайшли малюка в синцях: відібрали у п'яного чоловіка
У Києві дитину в синцях знайшли на вулиці (колаж: РБК-Україна)

У Києві дитина ходила по вулицях з чоловіком в неадекватному стані

У Києві перехожі виявили трирічну дитину з синцями на тілі, яка ходила по вулиці з чоловіком в стані алкогольного сп'яніння. Тепер поліція розшукує батьків хлопчика.

Хлопчикові на вигляд близько трьох років, однак він не розмовляє. Відповідно, поліція не може назвати його ім'я, і просить допомогти в розшуках родичів дитини.

Малюк перебував разом з п'яними чоловіком на вулиці Вишгородській у Подільському районі столиці. Ким саме він доводиться дитині, не повідомляється.

У Києві на вулиці знайшли малюка в синцях: відібрали у п'яного чоловіка

У Києві дитину в синцях знайшли на вулиці (фото: kyiv.npu.gov.ua)

Дитину з синцями на тілі госпіталізували в одну з медичних установ. Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці звертаються до тих, хто може володіти інформацією про хлопчика та його батьків.

"Якщо ви впізнали хлопчика або маєте інформацію щодо місця знаходження його близьких, прохання зателефонувати на 102 або за телефоном (044)425-04-57", - сказано в повідомленні прес-служби поліції Києва.

Сказала, що я став дідусем: батько викрадачки малюка під Києвом розповів про доньку (фото) Хлопчика облили бензином та підпалили: нові деталі моторошної НП в Дніпрі
Новини України викраденнянужна помощьПомогите найти
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся