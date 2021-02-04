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У Чернівцях прорвало магістральний водогін, частина міста залишилася без води

Чернівці, Четвер 04 лютого 2021 12:31
У Чернівцях прорвало магістральний водогін, частина міста залишилася без води
Фото: прорив в трубопроводі (vodokanal.cv.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

В Чернівцях стався прорив магістрального водогону "Дністер-Чернівці". В результаті аварії частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє пресс-служба комунальної служби "Чернівціводоканал".

Так, сталася розгерметизація трубопроводу на ділянці від насосної станції "Шубранець" до резервуарів чистої води "Попова" в районі села Біла. В результаті В трубі утворилася тріщина завдовжки близько трьох метрів, товщина стінки в місці тріщини становить 1 мм.

"У зв'язку з необхідністю підготовки заїзду до місця витоку, роботи будуть розпочаті 04.02.2021 року в денний час. В цей час КП "Чернівціводоканал" формує бригади і сегменти труби, а також необхідну спецтехніку для ліквідації аварійного витоку на трубопроводі", - повідомили комунальники.

В результаті з 10:00 до 18:00 буде відсутнє водопостачання на наступних вулицях:

  • проспект Незалежності;
  • Героїв Майдану;
  • Південно-Кільцева;
  • Російська;
  • Комунальників;
  • Авангардна;
  • Головна;
  • Воробкевича;
  • Івасюка;
  • Комарова;
  • бульвар Героїв Крут;
  • Ентузіастів;
  • Щербанюк;
  • Достоєвського;
  • Небесної Сотні;
  • Про. Кобилянської;
  • Котляревського;
  • Шевченка;
  • Кармелюка;
  • Соборній площі;
  • Штейнберга;
  • Богомольця;
  • Гакмана;
  • Кафедральна;
  • Кармелюка і прилеглі вулиці.

Нагадаємо, в середу, 3 лютого, сталася аварія на Запорізькій ТЕС. В результаті без світла і води залишилася частина міста Енергодар. Станом на ранок 4 лютого електро та водопостачання було відновлено.

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Новини України Суспільство Чернівціводатрубопровод

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