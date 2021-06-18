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Вчитель інклюзивного класу побила дитину з інвалідністю: не єдиний випадок

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Київ, П'ятниця 18 червня 2021 11:34
Вчитель інклюзивного класу побила дитину з інвалідністю: не єдиний випадок У Києві вчитель побила дитину з іналідністю (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В одній зі шкіл Києва вчитель інклюзивного класу побила дитину з інвалідністю. Асистент вчителя не витримала агресивного знущання з дитини з аутизмом, зняла один з епізодів на відео і відправила мамі дитину.

Відео побиття опублікував народний депутат Павло Сушко на своїй сторінці в Telegram.

На кадрах відео видно, що жінка-педагог грубо штовхає дитину в спробі посадити його на місце або заспокоїти. Вона завдала дитині не один удар. Найімовірніше, інцидент стався на перерві, оскільки в цей момент інші діти вільно переміщаються по класу і відкриті двері в кабінет.

За словами нардепа, інцидент був знятий в одному з класів школи № 58 і в цьому класі навчається двоє дітей з інвалідністю.

"Вчитель не знаходить інший підхід і спільну мову з дитиною з розладами аутичного спектра, крім як через рукоприкладство та агресію", - йдеться в підписі до відео.

Сушко зазначив, що за його інформацією – це не єдиний випадок такого рукоприкладства. Історія виплила назовні після того, як асистент вчителя не витримала, зняла на відео знущання і відправила мамі дитину.

Народний депутат пообіцяв, що за даним фактом буде розслідування тимчасової слідчої комісії та звернення до правоохоронних органів.

Відео інциденту можна подивитися тут.

Як повинні реагувати батьки на побиття дитини в школі

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, в першу чергу батьки повинні подати заяву в поліцію.

Потім потрібно написати заяву на ім'я керівника навчального закладу з проханням провести службове розслідування. За результатами в школі повинні прийняти рішення-відсторонення, догану, звільнення.

Юристи відзначають, що заява в поліцію значно прискорить процес розгляду справи. Також важливо, щоб були докази – аудіо, відео, фото.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Запоріжжі школярку зацькували до суїциду.

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