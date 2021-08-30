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У Києві "тропічна" злива затопила станцію метро: "ніколи такого не було і ось знову"

Автор: Людмила Жукова

Злива в Києві пройшла 29 серпня. Вона була настільки сильною, що затопила станцію метро "Героїв Дніпра". Через це перший вестибюль закрили на вхід і вихід.

Кияни в соцмережах публікують фото і відео затопленої станції.

Так, наприклад, киянка Марина повідомила в Facebook, що через майже тропічну зливу, яка тривала хвилин 20-30, два виходи і один вхід на станцію були залиті водою.

Вона зазначила, що водночас один вхід залишився сухим, а людей з прибулих поїздів просили виходити з платформи через вхід. Відзначається, що працівники метро і ТЦ "Оазис" намагалися прибрати воду швабрами і прибиральними машинами.

Як виглядала затоплена станція

Станцію "Героїв Дніпра" затопило дощем (фото: facebook.com/maryna.synhaivska)

У коментарях люди іронізують і пишуть, мовляв, "ніколи такого не було і ось знову".

Як зараз працює станція

Обмеження на "Героїв Дніпра" тривали близько двох годин. Трохи пізніше на сторінці Київського метрополітену в Facebook повідомили, що станція працює в звичайному режимі.

На момент 08.00 ранку 30 серпня ніяких проблем з київською підземкою немає.

Як ми писали раніше, у Києві 29 серпня розгулялася негода.

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