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У Києві троє підлітків побили і задули газом літнього чоловіка (відео)

Автор: Роман Мирончук

У Києві троє підлітків накинулися на літнього чоловіка. Малолітні хулігани почали бити його і задувати газом. Інцидент стався в Голосіївському районі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього мужика - побили його і задули газом", - йдеться в повідомленні.

При цьому невідомо, що послужило агресією з боку підлітків. Вони також кидалися на жінку, яка зробила їм зауваження.

Увага на відео присутня ненормативна лексика.

Користувачі мережі прокоментували відео.

  • Шакали ...
  • Садити треба;
  • Швидше за все у дітей важкий внутрішній період і вони не усвідомлюють, що творять!
  • Коли вибачень чекати?!
  • Звідки у них газові балони;
  • Мавпи, таких в льох садити треба, може просвітлення прийде.

Нагадаємо, в центрі Києва побили танцюриста відомої української співачки Наді Дорофєєвої. Женя вийшов з клубу і на нього накинувся невідомий чоловік.

Після побиття молода людина опинилась в лікарні. У нього стався крововилив у мозок. Медики вирішили зробити трепанацію черепа. Хлопця ввели в медикаментозну кому.

Ми також писали про те, що в Одесі в тролейбусі сталася бійка з одним з пасажирів. Все сталося через те, що чоловік відмовився платити за проїзд.

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Київхулиганство