У Києві троє підлітків побили і задули газом літнього чоловіка (відео)

У Києві троє підлітків накинулися на літнього чоловіка. Малолітні хулігани почали бити його і задувати газом. Інцидент стався в Голосіївському районі.

При цьому невідомо, що послужило агресією з боку підлітків. Вони також кидалися на жінку, яка зробила їм зауваження.

"На Деміївці троє підлітків накинулися на літнього мужика - побили його і задули газом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в центрі Києва побили танцюриста відомої української співачки Наді Дорофєєвої. Женя вийшов з клубу і на нього накинувся невідомий чоловік.

Після побиття молода людина опинилась в лікарні. У нього стався крововилив у мозок. Медики вирішили зробити трепанацію черепа. Хлопця ввели в медикаментозну кому.

Ми також писали про те, що в Одесі в тролейбусі сталася бійка з одним з пасажирів. Все сталося через те, що чоловік відмовився платити за проїзд.