В Киеве трое подростков избили и задули газом пожилого мужчину (видео)

В Киеве трое подростков набросились на пожилого мужчину. Малолетние хулиганы начали избивать его и задувать газом. Инцидент произошел в Голосеевском районе.

При этом неизвестно, что послужило агрессией со стороны подростков. Они также бросались на женщину, которая сделала им замечание.

"На Демеевке трое подростков набросились на пожилого мужика - избили его и задули газом", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева избили танцора известной украинской певицы Нади Дорофеевой. Женя вышел из клуба и на него набросился неизвестный мужчина.

После избиения молодой человек оказался в больнице. У него произошло кровоизлияние в мозг. Медики решили сделать трепанацию черепа. Парня ввели в медикаментозную кому.

Мы также писали о том, что в Одессе в троллейбусе случилась драка с одним из пассажиров. Все произошло из-за того, что мужчина отказался платить за проезд.