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"Платити не буду": в Одесі побили пасажира тролейбуса (відео)

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Одеса, Четвер 29 липня 2021 19:50
"Платити не буду": в Одесі побили пасажира тролейбуса (відео) Фото: побили пасажира тролейбуса в Одесі
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі в тролейбусі трапилася бійка з одним із пасажирів. Все відбулося через те, що чоловік відмовився оплачувати проїзд.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса info".

Так, інцидент стався 26 липня в міському 7 тролейбусі.

За словами очевидців, чоловік відмовився платити на проїзд, бо "сервіс фігня".

Хто заплатив за чоловіка

На відео видно, що чоловіка дуже агресивно намагалися викинути з транспорту.

Потім він сказав, "ти, с**а, платити будеш чи ні?". Однак, чоловік лише запитував, чому він має платити. Його постійно штовхали, але пасажир лише тримався за поручні у тролейбусі.

Згодом один із пасажирів сказав любителю безкоштовного проїзду сідати, оскільки заплатить за нього.

У коментарях користувачі відреагували на подію.

  • Щоденна рубрика в Одесі. Постійно таке трапляється;
  • Цирк якийсь;
  • Сервіс справді поганий. Краще пішки ходити;
  • У мене питання, чому ми їздимо в громадському транспорті як скоти? Чому взимку пічка не гріє, а влітку кондиціонер не працює;

Раніше ми повідомляли, що у Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом.

Також ми писали про те, що у тролейбусі Києва продають скасовані квитки. Зокрема, талончики продовжують продавати пасажирам тролейбуса, й забезпечує квитками людей водій на зупинках, коли громадяни заходять в салон.

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