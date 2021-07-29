"Платити не буду": в Одесі побили пасажира тролейбуса (відео)

В Одесі в тролейбусі трапилася бійка з одним із пасажирів. Все відбулося через те, що чоловік відмовився оплачувати проїзд.

Так, інцидент стався 26 липня в міському 7 тролейбусі.

За словами очевидців, чоловік відмовився платити на проїзд, бо "сервіс фігня".

Хто заплатив за чоловіка

На відео видно, що чоловіка дуже агресивно намагалися викинути з транспорту.

Потім він сказав, "ти, с**а, платити будеш чи ні?". Однак, чоловік лише запитував, чому він має платити. Його постійно штовхали, але пасажир лише тримався за поручні у тролейбусі.

Згодом один із пасажирів сказав любителю безкоштовного проїзду сідати, оскільки заплатить за нього.

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