"Платити не буду": в Одесі побили пасажира тролейбуса (відео)
В Одесі в тролейбусі трапилася бійка з одним із пасажирів. Все відбулося через те, що чоловік відмовився оплачувати проїзд.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Одесса info".
Так, інцидент стався 26 липня в міському 7 тролейбусі.
За словами очевидців, чоловік відмовився платити на проїзд, бо "сервіс фігня".
Хто заплатив за чоловіка
На відео видно, що чоловіка дуже агресивно намагалися викинути з транспорту.
Потім він сказав, "ти, с**а, платити будеш чи ні?". Однак, чоловік лише запитував, чому він має платити. Його постійно штовхали, але пасажир лише тримався за поручні у тролейбусі.
Згодом один із пасажирів сказав любителю безкоштовного проїзду сідати, оскільки заплатить за нього.
У коментарях користувачі відреагували на подію.
- Щоденна рубрика в Одесі. Постійно таке трапляється;
- Цирк якийсь;
- Сервіс справді поганий. Краще пішки ходити;
- У мене питання, чому ми їздимо в громадському транспорті як скоти? Чому взимку пічка не гріє, а влітку кондиціонер не працює;
Раніше ми повідомляли, що у Харкові водій зупинив трамвай, щоб покурити з другом.
Також ми писали про те, що у тролейбусі Києва продають скасовані квитки. Зокрема, талончики продовжують продавати пасажирам тролейбуса, й забезпечує квитками людей водій на зупинках, коли громадяни заходять в салон.