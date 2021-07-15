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У Києві замість трави вирішили покосити пісок на пляжі: відео інциденту

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Трухановому острові працівники в уніформі "косив" пісок на Центральному пляжі. Попри те, що навколо було багато бур'янів.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

Так, подія сталася у четвер, 15 липня.

"Сказали косити – треба косити. Абсолютно байдуже, що там пісок", – написав автор відео.

Зокрема киянка Людмила Білека на своїй сторінці у Facebook опублікувала схоже відео. Жителька каже, що роботи з благоустрою відбувалися посеред спекотного дня. Також на відео видно, що чоловік у спеціальній формі косить пісок на пляжі.

"Літо. Спека. А на Трухановому острові сьогодні косять пісок. Хто в курсі, яка там екологічна чи естетична стратегія в Комунального підприємства "Київблагоустрій"?" – зазначила Білека.

У коментарях користувачі пишуть, що незрозуміло навіщо чоловік це робив. Щобільше, у мережі цікавляться, хто дав наказ це робити.

  • Вирізає траву ще в момент зародження;
  • Підготовка ґрунту під "велике садівництво". Завтра вже туї будуть рости;
  • Людина зарплату відробляє. Не його проблема, що спека і трава не виросла. Графік є графік;
  • Давно хочеться зловити цих косарів і чемно спитати, навіщо це робити та хто дав такий наказ!;
  • Вам платникам податків все не так. Хлопці розрівнюють пісок та дроблять його;
  • В мене на районі так косять асфальт;
  • Раз на тиждень таке біля будинку бачу.

Раніше ми повідомляли, що у Києві вандали розгромили іномарку і залишили моторошний подарунок.

Також жінка-водій влаштувала "цирк" в центрі Києва.

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Труханов остров