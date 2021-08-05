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У Києві торгаші почали фасувати товар у метро: ви тільки подивіться (відео)

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Київ, Четвер 05 серпня 2021 11:24
У Києві торгаші почали фасувати товар у метро: ви тільки подивіться (відео) У метро Києва фасують зелень (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва заповзятливі торговці почали використовувати не за призначенням. Так, в одному з вагонів підземки жінка почала фасувати зелень на продаж.

Відео показали в Telegram-каналі "Київ без цензури".

"Налітай! Свіжа домашня зелень не виходячи з метро! Не встигли купити в метро, шукайте в підземному переході/на стихійному ринку", - підписав відео автор.

Також в пабліку попередили, що товар куплений з рук практично завжди є низькоякісним, тому гарантувати його безпеку неможливо.

"Тільки подивіться на спосіб доставки і фасування зелені", - пишуть у соцмережі.

У ролику показано, як жінка фасує зелень на пучки. присутність інших пасажирів її абсолютно не бентежить.

Як ми раніше писали, електропоїзд Вапнярка-Одеса перетворили на транспорт, який перевозить речі торговців.

Також ми повідомляли, що у Києві почали боротися з незаконними торговцями у підземних переходах.

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