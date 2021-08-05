В Киеве торгаши начали фасовать товар в метро: вы только посмотрите (видео)
В метро Киева предприимчивые торговцы начали использовать не по назначению. Так, в одном из вагонов подземки женщина начала фасовать зелень на продажу.
Видео показали в Telegram-канале "Киев без цензуры".
"Налетай! Свежая домашняя зелень не выходя из метро! Не успели купить в метро, ищите в подземном переходе/на стихийном рынке", - подписал видео автор.
Также в паблике предупредили, что товар купленный с рук практически всегда является низкокачественным, поэтому гарантировать его безопасность невозможно.
"Только посмотрите на способ доставки и фасовку зелени",- пишут в соцсети.
В ролике показано, как женщина фасует зелень на пучки. присутствие других пассажиров ее абсолютно не смущает.
Как мы ранее писали, электропоезд Вапнярка - Одесса превратили в транспорт, который перевозит вещи торговцев.
Также мы сообщали, что в Киеве начали бороться с незаконными торговцами в подземных переходах.