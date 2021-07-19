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"Торгаші" перетворили електричку на Одесу в базар: "це по пільзі?"

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Одеса, Понеділок 19 липня 2021 14:05
"Торгаші" перетворили електричку на Одесу в базар: "це по пільзі?" Поїзд до Одеси перетворили на базар (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Електропоїзд Вапнярка - Одеса перетворили на транспорт, який перевозить речі торговців.

Фото складу продемонстрував у Facebook Дмитро Чумаков.

"Ось так їде малинка в Одесу. Електропоїзд Вапнярка - Одеса", - підписав він серію фото.

На знімках ми можемо спостерігати, як вагони перетворили на базар. Тут красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів. Торгаші ставлять все це прямо на пасажирські місця.

&quot;Торгаші&quot; перетворили електричку на Одесу в базар: &quot;це по пільзі?&quot;&quot;Торгаші&quot; перетворили електричку на Одесу в базар: &quot;це по пільзі?&quot;&quot;Торгаші&quot; перетворили електричку на Одесу в базар: &quot;це по пільзі?&quot;У мережі показали потяг до Одеси (фото: facebook.com/groups)

У коментарях користувачі відзначили, що в інших електричках схожа обстановка.

  • Електричка-двигун торгівлі.
  • Екологічний транспорт.
  • А білет на перевезення великогабаритного багажу? Чи це за пільгою.
  • Раніше був такий потяг Христинівка - Одеса, який я спостерігав в процесі очікування свого ковельського потяга у Вапнярці, коли їхав додому з села. Це до 10 плацкартних вагонів, які приходили у Вапнярку під 2Те10 і далі в хвіст заходив ВЛ 40 для зміни напрямку на Одесу. У період цих маневрів у вагони напаковувались гори ящиків, якихось баулів, скаток, скруток, мішків і всього, що навіть не пролазило у дверні пройоми вагонів і згодом стирчало через усі вікна. Там людей було менше, ніж того всього краму.
  • У Кривому Розі на привокзальній площі знаходиться великий стихійний базар. А в прилеглих до Каховського водосховища селах розвинуте садівництво І городництво.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що Укрзалізниця влипла в черговий скандал. Там кондуктори беруть гроші за проїзд собі, не видаючи квитки.

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