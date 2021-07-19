"Торгаші" перетворили електричку на Одесу в базар: "це по пільзі?"

Електропоїзд Вапнярка - Одеса перетворили на транспорт, який перевозить речі торговців.

"Ось так їде малинка в Одесу. Електропоїзд Вапнярка - Одеса", - підписав він серію фото.

На знімках ми можемо спостерігати, як вагони перетворили на базар. Тут красується різноманітна тара і ящики для зберігання овочів і фруктів. Торгаші ставлять все це прямо на пасажирські місця.

У мережі показали потяг до Одеси (фото: facebook.com/groups)

У коментарях користувачі відзначили, що в інших електричках схожа обстановка.