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У Києві Tesla влетіла в маршрутку: "Маск машину до цього не готував" (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Києві автомобіль Tesla влетів у маршрутний автобус з пасажирами в салоні - аварія сталася сьогодні вдень у Святошинському районі на масиві Новобіличі.

Про це 8 липня передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Також в мережі опублікували відео з місця ДТП.

Судячи зі значної вм'ятини в боці маршрутки, показаної на кадрах, водій "Тесли" рухався з дуже великою швидкістю. Так, в результаті зіткнення в автобусі помітні практично наскрізні діри на місці удару. Та й на легковику з харківськими номерами, що стоїть поруч з бусом, була повністю пошкоджена передня частина, "здувся" капот.

Також зазначається, що розігнатися Tesla не завадили два "лежачих поліцейських" і пішохідний перехід, які розташовані перед виїздом з Корсунської на Генерала Наумова, де і сталася аварія.

Дісталося автобусу, який їхав за маршрутом №200к (вул.Гаршина - вул. Ушакова).

Щодо травмованих і постраждалих в результаті ДТП наразі інформації немає.

Відео: у Києві на Новобіличах Tesla протаранила маршрутку

У мережі активно обговорюють ДТП з маршруткою і, як вважалося, одним з найбезпечніших автомобілів - "Теслою". У коментарях із сарказмом висловлюють думку, що водієві "американця" не варто було зупинятися на зборі коштів на престижне авто, а потрібно було б і вивчити ПДР.

  • Зайве підтвердження, тому що якщо прокладка між кермом і сидіння без мізків, навіть найрозумніший ШІ не врятує...
  • Тесла рухалася зі швидкістю гіперлупа... Або SpaceX
  • А говорили що Тесла гальмує перед перешкодами
  • Ілон Маск машину до цього не готував!
  • Понаставляють маршрутки де попало. Нормальним тачкам їздити ніде...
  • Після відвідування майстрів у гаражах, "Тесла" більше не гальмує перед перешкодами.

Раніше повідомлялося, що в березні під Харковом у ДТП з Tesla постраждали шестеро людей.

Нагадаємо також, що перед цим під Львовом водій Tesla влаштував смертельну ДТП.

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КиївДТПмаршруткаTesla