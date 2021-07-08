У Києві Tesla влетіла в маршрутку: "Маск машину до цього не готував" (відео)

Також в мережі опублікували відео з місця ДТП.

Судячи зі значної вм'ятини в боці маршрутки, показаної на кадрах, водій "Тесли" рухався з дуже великою швидкістю. Так, в результаті зіткнення в автобусі помітні практично наскрізні діри на місці удару. Та й на легковику з харківськими номерами, що стоїть поруч з бусом, була повністю пошкоджена передня частина, "здувся" капот.

Також зазначається, що розігнатися Tesla не завадили два "лежачих поліцейських" і пішохідний перехід, які розташовані перед виїздом з Корсунської на Генерала Наумова, де і сталася аварія.

Дісталося автобусу, який їхав за маршрутом №200к (вул.Гаршина - вул. Ушакова).

Щодо травмованих і постраждалих в результаті ДТП наразі інформації немає.

Відео: у Києві на Новобіличах Tesla протаранила маршрутку

У мережі активно обговорюють ДТП з маршруткою і, як вважалося, одним з найбезпечніших автомобілів - "Теслою". У коментарях із сарказмом висловлюють думку, що водієві "американця" не варто було зупинятися на зборі коштів на престижне авто, а потрібно було б і вивчити ПДР.