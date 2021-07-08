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В Киеве Tesla влетела в маршрутку: "Маск машину к этому не готовил" (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Киеве автомобиль Tesla влетел в маршрутный автобус с пассажирами в салоне - авария произошла сегодня днем в Святошинском районе на массиве Новобеличи.

Об этом 8 июля передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Также в сети опубликовали видео с места ДТП.

Судя по внушительной вмятине в боку маршрутки, показанной на кадрах, водитель "Теслы" двигался с очень большой скоростью. Так, в результате столкновения в автобусе заметны практически сквозные дыры на месте удара. Да и на легковушке с харьковскими номерами, стоящей рядом с бусом, была полностью повреждена передняя часть, "вздулся" капот.

Также отмечается, что разогнаться Tesla не помешали два "лежачих полицейских" и пешеходный переход, которые расположены перед выездом с Корсунской на Генерала Наумова, где и произошла авария.

Досталось автобусу, который ехал по маршруту №200к (ул. Гаршина - ул. Ушакова).

О травмированных и пострадавших в результате ДТП в настоящее время информации нет.

Видео: в Киеве на Новобеличах Tesla протаранила маршрутку

В сети активно обсуждают ДТП с маршруткой и, как считалось, одним из самых безопасных автомобилей - "Теслой". В комментариях с сарказмом высказывают мнение, что водителю "американца" не стоило останавливаться на сборе средств на престижное авто, а нужно было бы и изучить ПДД.

  • Лишнее подтверждение, тому что если прокладка между рулем и сидение без мозгов, даже самый умный ИИ не спасет...
  • Тесла двигалась со скоростью гиперлупа... Или SpaceX
  • А говорили что Тесла тормозит перед препятствиями
  • Илон Маск машину к этому не готовил!
  • Понаставляют маршрутки где попало. Нормальным тачкам ездить негде...
  • После посещения мастеров в гаражах, "Тесла" больше не тормозит перед препятствиями.

Ранее сообщалось, что в марте под Харьковом в ДТП с Tesla пострадали шесть человек.

Напомним также, что перед этим под Львовом водитель Tesla устроил смертельное ДТП.

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КиевДТПмаршруткаTesla