У Києві в тенісному таборі стався мовний скандал: "тут треба російською розмовляти"

У Києві в тенісному таборі Міжнародної тенісної академії стався мовний скандал. Викладачі змушували дитину розмовляти російською мовою.
Про це розповіла мати хлопчика на своїй сторінці в Facebook.
За словами жінки, коли вона забирала свою дочку з навчання, вона її сказала: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти".
Жінка вже висловилася з цього приводу, і їй цікаво, хто перевіряє закладу навчання?
"Вожаті при мені дітям кажуть:" Кому вона потрібна ваша "українська мова?" Перед сном моя дитина ділиться думками, як же допомогти Росії, щоб у них теж все було добре ..." - написала мати дівчинки.
Жінка також зазначила, що після скандалу вона розмовляла з керівництвом тенісного табору і там вже інші дитячі куратори і вихователі, які розмовляють українською мовою.
"Все вже просто ідеально. Я взагалі в шоці від такої швидкої реакції. Мене запевнили, що більше такого не буде. І все буде добре. І діти розмовлятимуть мовою України та вихователі теж", - зазначила вона.
Користувачі мережі прокоментували її пост.
Велика шана мамі ви за тиждень зробили більше ніж Кабмін за 2 роки;
Молодець, Мама! Таких би більше! А то все перед народом щебечуть, що україномовні, всі такі патріоти, а за "кутом" все російськомовні ... Перевертні, одним словом!
О, як раз вчора в Холодному Яру була зустріч з омбуцменом української мови. Говорив, що всі школи в Україні україномовні, всі офіційні курси і гуртки теж. Якщо це не так, то треба звертатися до нього. Звертайтеся.
Нагадаємо, Ніцой після "мовного скандалу" зізналася, що фанатіє від нашої збірної.
Ми також писали про те, що футболісти збірної почали говорити українською після "мовного скандалу".