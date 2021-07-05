У Києві в тенісному таборі стався мовний скандал: "тут треба російською розмовляти"

За словами жінки, коли вона забирала свою дочку з навчання, вона її сказала: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти".

Жінка вже висловилася з цього приводу, і їй цікаво, хто перевіряє закладу навчання?

"Вожаті при мені дітям кажуть:" Кому вона потрібна ваша "українська мова?" Перед сном моя дитина ділиться думками, як же допомогти Росії, щоб у них теж все було добре ..." - написала мати дівчинки.

Жінка також зазначила, що після скандалу вона розмовляла з керівництвом тенісного табору і там вже інші дитячі куратори і вихователі, які розмовляють українською мовою.

"Все вже просто ідеально. Я взагалі в шоці від такої швидкої реакції. Мене запевнили, що більше такого не буде. І все буде добре. І діти розмовлятимуть мовою України та вихователі теж", - зазначила вона.

Користувачі мережі прокоментували її пост.

Велика шана мамі ви за тиждень зробили більше ніж Кабмін за 2 роки;

Молодець, Мама! Таких би більше! А то все перед народом щебечуть, що україномовні, всі такі патріоти, а за "кутом" все російськомовні ... Перевертні, одним словом!

О, як раз вчора в Холодному Яру була зустріч з омбуцменом української мови. Говорив, що всі школи в Україні україномовні, всі офіційні курси і гуртки теж. Якщо це не так, то треба звертатися до нього. Звертайтеся.