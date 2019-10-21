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У Києві таксист збив на тротуарі дочку олімпійського чемпіона: усі деталі

STYLERЖиття    21.10.2019 - 16:46
У Києві таксист збив на тротуарі дочку олімпійського чемпіона: усі деталі
ДТП у Києві: таксі збило на тротуарі доньку олімпійського чемпіона (фото: РБК-Україна)

Таксист вилетів на тротуар, збив дівчину і поїхав

Сьогодні, 21 жовтня, в Києві сталася гучна аварія. Таксист збив на тротуарі дівчину і поїхав з місця події. Про це розповів батько постраждалої Вадим Гутцайт, який є олімпійським чемпіоном і президентом Федерації фехтування України. Він написав відповідний пост на своїй сторінці у Facebook.

Батько 17-річної дівчини зазначив, що її збив блакитний Hyundai Accent компанії Uklon. Водій їхав на великій швидкості і вилетів на тротуар. Після ДТП, він швидко поїхав з місця події.

У Києві таксист збив на тротуарі дочку олімпійського чемпіона: усі деталі

Затриманий таксист (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)

Дівчина жива, її відправили на обстеження в лікарню. Мама постраждалої Оксана Гутцайт розповіла, що у її дочки струс мозку та забій правої гомілки.

Жінка зазначила, що її дочка йшла по тротуару, де був невеликий поворот і водій таксі не вписався в нього і вилетів на тротуар. Дівчина почала тікати, але не встигла і її водій збив.

Найближчим часом постраждала проведе в лікарні. Батьки Еліни мають намір подавати до суду на таксиста, якого правоохоронці вже затримали.

Варто зазначити, що у Вадима Гутцайта і його дружини двоє дітей: 17-річна Еліна і 9-річний Марк.

Вадим Гутцайт - фехтувальник, тренер, олімпійський чемпіон 1992 року в командному заліку. Він брав участь у трьох Олімпійських іграх: 1992, 1996, і 2000 року.

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