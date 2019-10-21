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У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП

Новини » Надзвичайні події    21.10.2019 - 12:49
У Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В автобусі на момент аварії перебувало 46 пасажирів

В районі румунського міста Бранешть (повіт Галац) автобус з українськими туристами в'їхав в опору, після чого перекинувся. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Mediafax.

Повідомляється, що в автобусі на момент аварії перебувало 46 пасажирів, які прямували з Греції до Одеси.

Серйозних травм ніхто не отримав. Всіх громадян вже забрали іншим автобусом.

Нагадаємо, в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса біля с. Несовице у Чехії постраждали десять українців. ДТП сталося в ніч на 20 жовтня на 30-му кілометрі дороги I/50 по дорозі в Брно.

Зокрема, автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги і перекинувся. Серед постраждалих - три жінки і сім чоловіків.

Також РБК-Україна повідомляло, що ввечері, 19 жовтня, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса, в результаті чого постраждали щонайменше 10 громадян України.

Мікроавтобус Mercedes з українськими громадянами, який їхав у Чехію, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

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