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В Киеве таксист сбил на тротуаре дочь олимпийского чемпиона: все детали

STYLERЖизнь    21.10.2019 - 16:46
В Киеве таксист сбил на тротуаре дочь олимпийского чемпиона: все детали
ДТП в Киеве: такси сбило на тротуаре дочку олимпийского чемпиона (фото: РБК-Украина)

Таксист вылетел на тротуар, сбил девушку и уехал

Сегодня, 21 октября, в Киеве произошло громкое ДТП. Таксист сбил на тротуаре девушку и уехал с места происшествия. Об этом рассказал отец пострадавшей Вадим Гутцайт, который является олимпийским чемпионом и президентом Федерации фехтования Украины. Он написал соответствующий пост на своей странице в Facebook.

Отец 17-летней девушки отметил, что ее сбил голубой Hyundai Accent компании Uklon. Водитель ехал на большой скорости и вылетел на тротуар. После ДТП, он быстро уехал с места происшествия.

В Киеве таксист сбил на тротуаре дочь олимпийского чемпиона: все детали

Задержанный таксист (фото: facebook.com/victoria.navrotskaya)

Девушка жива, ее отправили на обследование в больницу. Мама пострадавшей Оксана Гутцайт рассказала, что у ее дочери сотрясение мозга и ушиб правой голени.

Женщина отметила, что ее дочь шла по тротуару, где был небольшой поворот и водитель такси не вписался в него и вылетел на тротуар. Девушка начала убегать, но не успела и водитель ее сбил.

В ближайшее время пострадавшая проведет в больнице. Родители Элины намерены подавать в суд на таксиста, которого правоохранители уже задержали.

Стоит отметить, что у Вадима Гутцайта и его супруги двое детей: 17-летняя Элина и 9-летний Марк.

Вадим Гутцайт - фехтовальщик, тренер, олимпийский чемпион 1992 года в командном зачете. Он принимал участие в трех Олимпийских играх: 1992, 1996, и 2000 года.

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