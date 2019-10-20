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У Чехії в ДТП постраждали десять українців

Новини » Надзвичайні події    20.10.2019 - 16:04
У Чехії в ДТП постраждали десять українців
Фото: ДТП в Чехії (Mukachevo.net)

Аварія сталася біля с. Несовіце в Чехії

В результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю мікроавтобуса біля с. Несовіце в Чехії постраждали десять українців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mukachevo.net.

Повідомляється, що ДТП сталося в ніч на 20 жовтня на 30-му кілометрі дороги I/50 по дорозі в Брно. Зокрема, автобус, в якому перебували 12 пасажирів, злетів з дороги і перекинувся. Серед постраждалих - три жінки і сім чоловіків.

За даними видання, в аварії потрапили громадяни, які їхали на заробітки.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що ввечері, 19 жовтня, в Угорщині сталася дорожньо-транспортна пригода з участю мікроавтобуса, в результаті чого постраждали щонайменше 10 громадян України. За даними угорських правоохоронців, пригода сталася в окрузі Боршод-Абауй-Земплен. Мікроавтобус Mercedes з українськими громадянами, який їхав у Чехію, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

У вересні в румунському місті Сучава відбулося ДТП за участю українського туристичного автобуса. На момент інциденту в автобусі перебувало майже 70 громадян України, в тому числі 20 дітей. В результаті події загинули 2 людини.

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