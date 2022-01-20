У Києві таксист вирішив підробляти крадіжками: як працювала схема

У Дарницькому районі Києва затримали таксиста, який вирішив підробляти злодійством. Він відкривав чужі авто і викрадав звідти каталізатори.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Сам чоловік приїхав в Україну з Туркменістану.

Таксист 1995 року народження вночі крав каталізатори з припаркованих автомобілів.

Правоохоронці затримали його "на гарячому" при спробі скоїти крадіжку. Пізніше з'ясувалося, що за одну ніч він обчистив дві машини.

"З першою, також Mitsubishi, яка була припаркована на Чорновола, 20/2, йому вдалося зрізати і вкрасти каталізатор", - сказано в повідомленні.

Поліція підозрює іноземця в інших аналогічних злочинах у Києві.

Таксист з Києва промишляв крадіжками з авто (фото: Київ Оперативний)