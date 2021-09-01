Під Запоріжжям п'яний таксист "покатав" на капоті поліцейського і зламав йому обидві ноги (відео)

У селищі міського типу Михайлівка Запорізької області поліцейські зупинили автомобіль "Мазда" за порушення правил дорожнього руху. Згодом вони встановили, що водій знаходиться в стані алкогольного сп'яніння.

Так, інцидент стався 31 серпня, близько 11 години ранку.

Як це сталося

Правоохоронці при перевірці документів встановили, що за кермом перебуває місцевий житель 1950 року народження з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Також в салоні автомобіля знаходилась 13-річна пасажирка.

Співробітники поліції запропонували водієві пройти освідування в медичному закладі, проте він категорично відмовився, зачинився в салоні, завів двигун та наїхав автомобілем на поліцейського.

Внаслідок цього старший сержант поліції опинився на капоті іномарки. Це не зупинило водія і він продовжував набирати швидкість. Іномарка проїхала майже 5 км на великій швидкості й зупинилася, коли зіткнулася з деревом.

В результаті поліцейський отримав перелом обох ніг. Також у пасажирки медики діагностували струс головного мозку середнього ступеня тяжкості.

Під Запоріжжям водій наїхав на поліцейського (фото: zp.npu.gov.ua)

Що "світить" підозрюваному

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Йому "світить" до дванадцяти років позбавлення волі.

Крім цього, відкрили кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні особливо тяжкого злочину.