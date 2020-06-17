У Києві будівництво скандального ТРЦ перетворилося на величезний брудний "басейн"

У Києві вже кілька років поспіль триває скандальне будівництво грандіозного торгово-розважального центру біля метро Лісова - Lisova Mall. Зараз роботи зупинені, а за високим парканом кияни розгледіли... величезний брудний басейн.

Так, в Facebook-пабліку Лісовий масив з'явилося сумне фото, зроблене одним з користувачів.

"Метро Лісова - говорили що будують ТЦ, а вийшов майже файний басейн", - підписаний знімок, зроблений зі сторони Броварського проспекту.

На фото видно, що на місці колись жвавого ринку, кіосків і кав'ярень, які зустрічали місцеві жителі по дорозі до метро Лісова, порожня земля, а посередині великий котлован з водою. Сліду будівельників або техніки немає.

Так виглядає Lisova Mall у червні 2020 (фото: facebook.com/groups/lesnoymassiv)

Зазначимо, що забудова цієї ділянки довгий час затягувалася, ринок і всі прилеглі до метро будівлі зносили поступово, киянам щодня доводилося долати перешкоди будівельників.

Зрештою ділянку повністю перегородили парканом, а транспортну розв'язку в цьому місці змінили, ускладнивши життя як водіям, так і пасажирам.

Проєкт ТРЦ Lisova Mall (фото: naiukraine.com)

Крім того, проєкт ТРЦ викликав скандал своєю назвою. Забудовники планували транслітерацію з російського - Lesnaya Mall. Через що виникли протести і звернення в Кабінет міністрів. Після цього слово Lesnaya з проєкту прибрали.

Також забудовників звинуватили в тому, що вони "під шумок" вирішили знищити парк поруч з будівництвом.