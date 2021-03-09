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У Києві рятувальникам довелося визволяти дівчину з нашийника після незвичайних ігор

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 березня 2021 13:18
У Києві рятувальникам довелося визволяти дівчину з нашийника після незвичайних ігор У Києві рятувальники звільнили дівчину з нашийника (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві молода дівчина стала жертвою незвичайної гри - святкового квесту до 8 березня. Її скували в нашийник, але замок зламався. Щоб звільнити полонянку довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

"8 березня у ході квесту дівчину прикували в нашийник, але замок у неї зламався. Відразу після виклику рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" виїхали на місце події", - йдеться у підписі до фото.

Рятувальниками була надана невідкладна допомога, дівчина не постраждала.

У Києві рятувальникам довелося визволяти дівчину з нашийника після незвичайних ігорУ Києві рятувальникам довелося визволяти дівчину з нашийника після незвичайних ігор

У Києві дівчину звільнили від нашийника (фото: dtp.kiev.ua)

У службі порятунку нагадали, що працюють вони цілодобово і готові допомагати в разі надзвичайних ситуацій.

Користувачі мережі пишуть, що "могли б і не ганьбитися, а купити болторіз за 300 грн". В цілому дописувачів ситуація потішила:

  • Хороший тамада... І конкурси цікаві.
  • Це не квест, а рольові ігри.
  • Добре, хоч героїном не ширнулась.
  • Скинула окови побутового рабства.
  • Не дали комусь розважитися...

Раніше ми писали, що у київському метро відривалась еротичними танцями пасажирка, і курйозний момент потрапив на відео.

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