У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео)

У Києві в ніч з 27 на 28 березня згорів позашляховик, власник якого його регулярно паркував на газоні в одному з районів столиці. В результаті пожежі виявилася повністю знищена передня частина автомобіля. При цьому очевидці вважають, що причина займання – підпал.
Подробиці та відео з місця інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
"День у день власник цієї #Toyota (#AA5229EO) паркувався біля будинку і на газоні. Сьогодні вночі цей автомобіль загорівся. Збіг?", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому ролику можна помітити, що через пожежу була повністю знищена передня частина авто. Очевидець розповідає, що згорілий автомобіль постійно паркувався біля будинку.
У коментарях до публікації користувачі розділилися на два табори. Перші вважають, що іноді такі методи допомагають розв'язати проблему.
Інші висловили думку, що неправильна парковка – не привід псувати чуже майно.
Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)
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