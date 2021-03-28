В Киеве сожгли внедорожник, паркующийся на газоне: в сети ликуют (видео)

В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, который владелец регулярно парковал на газоне в одном из районов столицы. В результате пожара оказалась полностью уничтожена передняя часть автомобиля. При этом очевидцы полагают, что причина возгорания – поджог.
Подробности и видео с места инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
"Изо дня в день владелец этой #Toyota (#AA5229EO) парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение?", - говорится в сообщении.
На опубликованном ролике можно заметить, что из-за пожара была полностью уничтожена передняя часть авто. Очевидец также рассказывает, что сгоревший автомобиль постоянно парковался возле дома.
В комментариях к публикации пользователи разделились на два лагеря. Первые считают, что иногда только такие методы помогают решить проблему.
Другие высказали мнение, что неправильная парковка – не повод портить чужое имущество.
Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, что ранее в Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно.
Как мы ранее писали, в Киеве "герой парковки" получил гневное послание.