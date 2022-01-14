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У Києві рибалка врятував життя хлопчика на крижині: чим закінчилася історія для героя

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Київ, П'ятниця 14 січня 2022 09:47
У Києві рибалка врятував життя хлопчика на крижині: чим закінчилася історія для героя У Києві рибалка врятував дитину (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві досвідчений рибалка врятував хлопчика, що дрейфував на крижині. І хоч ця історія сталася ще у квітні 2021 року, для чоловіка вона просто так не закінчилася.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Як все сталося

У квітні 2021 року на Троєщині на водоймі Річард Гор рибалив з другом. В цей час до них підбіг чоловік з питанням, чи є у них човен. Виявляється, на крижині був хлопчик. Того дня на водоймі був суцільний лід. Чоловіки кинулися на допомогу дитині.

Потім з'ясувалося, що хлопчик разом з другом, пішли на лід, щоб спостерігати за рибами. Один - відколовся, інший - морально підтримував з берега.

Діяти потрібно було без роздумів. Річард зрозумів, що хлопця можна витягнути спінінгом.

Поки дорослий повільно крутив котушку, щоб не обірвати волосінь, хлопчик ніби-б і забув, що в небезпеці. Через кілька хвилин рятувальна операція успішно завершилася. Хлопець навіть не замочив ноги, операція з порятунку пройшла блискуче.

Мати була вдячна

Пізніше чоловікові зателефонувала з подяками мати дитини. Вона була дуже вдячна за порятунок і пропонувала зустрітися, але пізніше на зв'язок не вийшла.

Після публікації відео з порятунком на своїй сторінці Річард отримав три тисячі повідомлень з подяками. За його словами, він відповідав на них кілька місяців.

Після тієї історії Річард завжди з собою на риболовлю бере мотузку, щоб у разі чого прийти на допомогу.

Також Річард отримав премію "Людина, що вражає".

Нагадаємо, що після трагічної загибелі хлопчика на Волині учням заборонили виходити зі шкіл на перервах.

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