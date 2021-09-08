У Києві збираються посилити карантин і озвучили дату - ЗМІ

Так, у виданні повідомляють, що в деяких київських школах вчителі повідомляють батькам, що столиця з 13 вересня увійде в "жовту" зону, відповідно карантин тут буде посилений.
"На зборах, які відбулися онлайн, вчителька повідомила нам, що з понеділка в Києві буде жовтий рівень карантину. Як сказала нам вчителька, їй повідомили інформацію на педагогічній раді", - розповіли батьки однієї зі школярок у Києві.
Відзначимо, що поки в офіційних джерелах такої інформації не давали.
Що заборонено в "жовтій" зоні
проведення масових заходів за участю більше однієї людини на 4 кв. м. площі будівлі або території,
заповненість кінозалів та залів інших закладів культури більш ніж на 50% місць;
відвідування шкіл, в яких не вакциновано як мінімум 80% персоналу, або в яких більше 50% учнів і персоналу знаходяться на самоізоляції;
проведення в навчальних закладах масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) і в присутності глядачів (відвідувачів);
роботу спортзалів і фітнес-центрів із заповненістю більше, ніж одна людина на 10 кв.метрів, басейнів — більше, ніж чотири людини на одній доріжці для індивідуальних занять або шість осіб для груп.
Перебувати в громадських будівлях і спорудах, а також в громадському транспорті без правильно надітих масок;
перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу;
самовільно залишати місця самоізоляції або обсервації;
іноземцям та особам без громадянства - перетинати кордон без страховки на випадок захворювання коронавірусом або приміщення на обсервацію;
перетинати державний кордон іноземцям та особам без громадянства старше 12 років без негативного або експрес-тесту на коронавірус, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до цього, або документа, який підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу вакцинами, схваленими ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях;
перетин кордону іноземцями, які підлягають самоізоляції, без встановленого додатка Вдома;
перетин іноземцями та особами без громадянства КПВВ між підконтрольними та окупованими територіями України в обох напрямках без страхового поліса, який покриває витрати на лікування коронавірусу, крім іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні та співробітників представництв офіційних міжнародних місій та організацій, у яких є представництва в Україні.
регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж кількість місць для сидіння;
розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше, ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і більше чотирьох осіб за столом (без урахування дітей до 18 років), відвідувачі повинні заходити в заклад і пересуватися по ньому з одягненими засобами індивідуального захисту, що закривають ніс і рот (крім часу сидіння за столом для прийому їжі та / або напоїв);
діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, якщо в них не нанесені маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше 1,5 метра, працівники не забезпечені засобами індивідуального захисту або немає контролю за їх використанням, або не забезпечується централізований збір використаних засобів індивідуального захисту в окремі контейнери (урни);
відвідування пунктів (місць) тимчасового утримання осіб, пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають у таких пунктах;
відвідування сторонніми особами (крім законних представників, членів сім'ї, родичів за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів, не частіше ніж один раз на тиждень) закладів та установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають (перебувають) громадяни похилого віку, ветерани війни та праці, особи з інвалідністю, особи зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, установ та організацій, що надають соціальні послуги сім'ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах, крім закладів та установ, що надають соціальні послуги;
надання засудженим дозволів на короткочасні виїзди за межі установ виконання покарань.