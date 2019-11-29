У Києві скоро з'явиться перший теплий тротуар: всі подробиці та фото

У Києві цієї зими з'явиться перший теплий тротуар. Громадський проект, ініціаторами якого стали активісти Солом'янського району, буде реалізований на вулиці Івана Пулюя, 3. Про це повідомили на Facebook-сторінці районної держадміністрації.

Чиновнники обіцяють, що тротуар з підігрівом запрацює вже в середині грудня. У даний момент на вулиці йдуть активні роботи - стару плитку вже демонтували.

Місце для облаштування обрали невипадково. Цей тротуар веде до гімназії №318, а вулиця з досить крутим спуском.

"Взимку на крутих спусках є велика загроза для травмування мешканців, особливо дітей", - розповів Андрій Сидорчук, начальник управління ЖКГ та будівництва Солом'янського району, пише Сьогодні.

У Києві з'явиться перший тротуар з підігрівом (фото: facebook.com/solorgovua)

Він також розповів, що вартість проекту складе 700 тисяч гривень, а площа підігріву буде близько 400 метрів.

Автори проекту обіцяють, що новий тротуар завдяки электропідігріву не буде покриватися льодом і ходити по ньому буде безпечно. Це особливо актуально для школярів, що завжди поспішають на перший урок.

При цьому система буде працювати тільки при холодній температурі повітря в зимовий період.

"Зараз вирішується, хто саме буде платити за електрику для підігріву - заклад освіти або місцеві жителі. Але це питання буде розв'язане, а Київ отримає перший у місті тротуар з підігрівом", - додав Сидорчук.