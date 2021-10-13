У Києві школярі тролять вчительку піснею про Бандеру: жінка відмовляється виходити на роботу (відео)

Так, діти назвали викладача "ватою" та при кожній нагоді починають співати "Батько наш Бандера", влаштовуючи їй психологічні атаки.

Також, вони запустили флешмоб в соцмережах, де закликають співати цю пісню в класах, коридорах, туалетах і роздягальнях. Окрім того, не зрозуміло, як школярі планують здавати вчительці контрольні роботи в кінці семестру.

Важливо, що тепер вчителька не хоче повертатися через знущання учнів в школу.

У коментарях користувачі не в захваті від вчинку школярів та пишуть, що це знущання над вчителькою.