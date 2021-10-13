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У Києві школярі тролять вчительку піснею про Бандеру: жінка відмовляється виходити на роботу (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві школярі жартують над вчителькою піснею про Бандеру. Зокрема, вони переслідують її по школі й співають пісню. Тому жінка вже відмовляється виходити на роботу.

Про це повідомили Telegram-канал "Україна в шоці".

Так, діти назвали викладача "ватою" та при кожній нагоді починають співати "Батько наш Бандера", влаштовуючи їй психологічні атаки.

Також, вони запустили флешмоб в соцмережах, де закликають співати цю пісню в класах, коридорах, туалетах і роздягальнях. Окрім того, не зрозуміло, як школярі планують здавати вчительці контрольні роботи в кінці семестру.

Важливо, що тепер вчителька не хоче повертатися через знущання учнів в школу.

У коментарях користувачі не в захваті від вчинку школярів та пишуть, що це знущання над вчителькою.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом школярі виконали гімн Росії. Зокрема, спочатку школярі пишалися своїм вчинком. Однак згодом двоє з них опублікували вибачення. За їхніми словами, вони нікого не хотіли образити.

Також нещодавно ми писали, що під Запоріжжям батько учня показав, чим годують дітей в школі. У мережі їжу назвали "баландою".

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