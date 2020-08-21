У Києві в серйозну ДТП потрапив син голови столичної митниці: що відомо (відео)

У Києві сталася ДТП на вулиці Сім'ї Кульженка в районі Оболоні - автомобіль BMW на розвороті на швидкості влетів у Lexus, в результаті чого машина перекинулася на бік.

Згідно з попередніми даними, винуватцем дорожньої пригоди став син голови столичної митниці. Про це 21 серпня повідомляє dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

Після аварії номерні знаки з BMW зняли. Крім водія в авто знаходився ще один пасажир.

Також в мережі показали відео та фото з місця ДТП.

Як видно на кадрах, перевернутий Lexus залишився з вм'ятиною з правого боку, задня і передня частина авто розбиті.

Зазначається, що людей з "Лексусу" довелося діставати через лобове скло, бо вони самостійно вибратися не могли.

Двох людей відвезли на "швидкій" зі струсом мозку та забиттям ніг і рук.

Повідомляється, що водій BMW їхав без страховки. Він не впорався з керуванням і на швидкості, намагаючись пройти віраж на місці, де нова окружна, влетів на зустрічній смузі в бік "Лексуса", здійснивши зіткнення.

Відео: У Києві сталася ДТП на Оболоні - водій BMW протаранив і перекинув Lexus

Як розповів свідок аварії, водій BMW тільки нещодавно отримав водійське посвідчення і просто переплутав педалі - потрібно було віддати перевагу на дорозі Lexus і загальмувати, передає "Київ Оперативний" у Facebook.

На місці ДТП працює поліція і слідчо-оперативна група, яка з'ясовує всі обставини події.

В Києві сталася ДТП за участю сина голови столичної митниці (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Виконуючим обов'язки начальника Київської міської митниці ДФС є Олександр Центнарук. Він разом з дружиною виховує єдиного сина Богдана.

Раніше повідомлялося, що у Києві напівголий чоловік влаштував "покатушки" з поліцією.

Нагадаємо, нещодавно у Києві збила лося, який жив у лісопосадках і неодноразово з'являвся на відео в соцмережах.