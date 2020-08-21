В Киеве в серьезное ДТП попал сын столичного чиновника: что известно (видео)

В Киеве произошло ДТП на улице Семьи Кульженко в районе Оболони - автомобиль BMW на развороте на скорости влетел в Lexus, в результате чего машина перевернулась на бок.

После аварии номерные знаки с BMW сняли. В авто кроме водителя находился еще один пассажир. Об этом 21 августа сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Также в сети показали видео и фото с места ДТП.

Как видно на кадрах, перевернутый Lexus остался с вмятиной с правой стороны, задняя и передняя часть авто разбиты.

Отмечается, что людей из "Лексуса" пришлось доставать через лобовое стекло, так как самостоятельно они выбраться не могли.

Двух человек отвезли на "скорой" с сотрясением мозга и ушибами ног и рук.

Сообщается, что водитель BMW ехал без страховки. Он не справился с управлением и на скорости, пытаясь пройти вираж на месте, где новая окружная, влетел на встречной полосе в сторону "Лексуса", совершив столкновение.

Согласно предварительным данным, виновником дорожного происшествия стал сын главы столичной таможни, сообщается в публикации. В то же время ТСН пишет со ссылкой на слова свидетелей ДТП, что за рулем легковушки был 20-летний Владислав, сын Сергея Юлдашева, который до весны 2015 года возглавлял прокурору столицы.

Видео: В Киеве произошло ДТП на Оболони - водитель BMW протаранил и перекинул Lexus

Как рассказал свидетель аварии, водитель BMW только недавно получил водительское удостоверение и просто перепутал педали - нужно было отдать предпочтение на дороге Lexus и затормозить, передает "Киев Оперативный" в Facebook.

На месте ДТП работает полиция и следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

В Киеве произошло ДТП с участием сына столичного чиновника (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее сообщалось, что в Киеве полуголый мужчина устроил "покатушки" с полицией.

Напомним, недавно в Киеве сбили лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях.