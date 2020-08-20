У Києві збили лося, який був зіркою соцмереж

У Києві машина збила лося (фото: pixabay.com)

У Києві на Саперно-Слобідській збили лося

В Києві збили лося, який жив у лісопосадках і неодноразово з'являвся на відео в соцмережах. Тварина бродила біля проїжджої частини і вже не раз кидалася під колеса. В цей раз все закінчилося фатально. Про це повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook.

"На Саперно-Слобідській збили лося, який два роки жив у місцевих лісопосадках. На момент зйомки тварина була в агонії. Якось транспортувати не було можливості, та й нікуди. У нас немає реанімацій для таких тварин", - сказано в повідомленні.

На сторінці відзначили, що за останні три роки 3 рази брали участь у спробах його седирувати і відправити в зоопарк або заміські господарства, але він бігав по лісу і схилах 15-20 км на годину, до нього було нереально підійти на відстань пострілу шприца з розчином.

У Києві наїхали на лося (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

На сторінці також пишуть, що жодна служба не хоче допомогти з транспортуванням тварини.

"На Саперно-Слобідській збили лося. Нещодавно весь Київ спостерігав, як лосик бігав по району. А тепер жодна служба не хоче надати допомогу", - сказано в повідомленні.

В коментарях люди висловлюють співчуття і пишуть, що "дуже шкода, що так сталося".

Як ми раніше повідомляли, у Києві 4 серпня на вулицях помітили лося. Тварина знаходиться на вулиці Саперно-Слобідській.