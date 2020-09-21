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Душили і били по голові: під Дніпром роми напали на 12-річну дитину

Нікополь, Понеділок 21 вересня 2020 19:56
Душили і били по голові: під Дніпром роми напали на 12-річну дитину
Поліція розбирається з побиттям 12-річного хлопчика (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Неповнолітні роми побили 12-річного хлопчика

В місті Нікополь Дніпропетровської області п'ятеро неповнолітніх ромів побили 12-річного хлопчика. Дитині наносили удари по голові й животу. Крім того, його навіть душили.

Про напад на дитину, розповіли родичі потерпілого, повідомляє "Дніпро оперативний".

До 12-річного хлопчика почали приставати біля міської школи. Він був зі своїми двома друзями, але вони не змогли розборонити бійку і побігли за допомогою до батьків.

Душили і били по голові: під Дніпром роми напали на 12-річну дитину

Нікополі роми побили 12-річного хлопчика (фото: dnepr.express)

Побитій дитині знадобилася медична допомога, тому його відвезли в лікарню. Батьки хлопчика також зняли побої і вже написали заяву в поліцію.

Душили і били по голові: під Дніпром роми напали на 12-річну дитину

Нікополі роми побили 12-річного хлопчика (фото: dnepr.express)

Особи нападників встановлюються, але вже відомо, що це були діти ромської національності віком від 8 до 12 років.

Душили і били по голові: під Дніпром роми напали на 12-річну дитину

Нікополі роми побили 12-річного хлопчика (фото: dnepr.express)

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці ТРЦ ногами побили підлітка. Хлопець просто хотів поставити на зарядку свій телефон. Він спустився до розетки на нульовому поверсі будівлі. Але охоронці подумали, що підліток хоче щось вкрасти. Замість того, щоб поговорити з ним, вони відразу ж накинулися на нього з кулаками.

Двоє чоловіків повалили хлопця на підлогу і почали бити його кулаками, а потім ногами. За дитину заступилися відвідувачі торгового центру, які і викликали поліцію.

Раніше в Харкові на "алеї наркоманів" підлітки побили поліцейських. Бійка сталася через те, що охоронці не пустили юнаків 17-ти та 18-ти років в аптеку.

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