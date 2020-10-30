У Києві батьки кинули в парку дочку: ким виявилася мати дівчинки

У Києві знайшли мати дівчинки (колаж РБК-Україна)

У Києві поліція розшукала батьків дівчинки, яка загубилася

У Києві батьки кинули у парку свою п'ятирічну дочку. Це сталося у Святошинському районі столиці 28 жовтня. Дівчинка назвала себе Кірою і розповіла, що вони з мамою і татом живуть на Троєщині. Правоохоронці розшукали батьків маленької дитини і поспілкувалися з ними. Про це написали на сторінці поліції Києва в Facebook.

Бабуся дівчинки повідомила, що дитину раніше ніколи не залишали. Зараз Кіру планують передати на виховання бабусі, так як мати проходить лікування від наркотичної залежності. У ТСН повідомили, що мама дуже плакала за своєю дівчинкою і видно було, що хвилювалася.

Мати дитини - сирота і їй потрібно відновлювати всі документи, аби зараз забрати дитину з соціальної служби. Бабуся - це мати батька, на початку вона хотіла взяти Кіру, але потім передумала, пояснивши, що не впорається, через те, що у неї є й інші онуки.

"Батьки дівчинки зараз лікуються від наркотичної залежності. Мати дуже переживає і жалкує про те, що сталося. Вона сильно плакала за донькою, видно, що дійсно дуже переживає. Знайомі пари говорять, що батьки дитини ніколи не кривдили, не били, навіть не кричали на неї. Такий інцидент, щоб вони десь залишили дочку, відбувся вперше. Дитина в лікарні теж дуже плаче за мамою. Хоча дівчинка не дуже доглянута, у неї педикульоз, вона трошки відстає для свого віку. Батьки поки будуть збирати документи, щоб забрати дитину, але на це потрібен час — місяців чотири-шість", - розповіли в поліції.

Зараз служба у справах дітей доставила дівчинку в заклад соціальної допомоги, де дитина буде перебувати, поки батьки не створять умов для її проживання і не стануть на шлях виправлення.

Як ми раніше писали, у Святошинському районі Києва батьки кинули напризволяще свою п'ятирічну дочку. Дитину знайшли у сквері по вулиці Котельникова, 26.