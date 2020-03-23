У Києві різко збільшилася кількість хворих на COVID-19: як вони заразилися

Коронавірус в Україні станом на 23 березня підтвердили вже у 73 осіб, 29 з них - у Києві, 25 - у Чернівецькій області. Причому кількість хворих в Києві за останню добу збільшилася відразу на 20, а в Україні протягом 22 березня повідомили про 26 нових хворих. Що відомо про хворих з Києва, де і як вони заразилися - в матеріалі Styler.

За інформацією Telegram-каналу "Коронавірус Україна", 14 людей з 20 хворих 22 березня в Києві поверталися одним літаком з Женеви (Швейцарія).

"Вони поверталися з подорожей у Швеції, Німеччини, ОАЕ, Іспанії. Троє каталися на елітному курорті Куршавель у Франції вже в розпал пандемії. Більшість з них на самоізоляції і почувають себе нормально", - сказано в повідомленні.

Коронавірус в Україні (скрін: Telegram-каналу "Коронавірус Україна")

За даними Центру громадського здоров'я, в Україні 73 підтверджених випадки COVID-19, перший пацієнт, хворий на 3 березня, одужав, троє - померло.

Київ вийшов в лідери за кількістю хворих коронавірусом (29 осіб); у Чернівецькій області - 25 випадків (1 - летальний); Дніпропетровська область - 2; Донецька область - 1; Житомирська область - 2 (1 летальний); Івано-Франківська область - 5 (1 летальний); Київська область - 5; Львівська область - 2; Тернопільська область - 1; Черкаська - 1 підтверджений за останню добу.

Таким чином, коронавірус вразив уже дев'ять областей України.

Раніше ми писали, що вчені розповіли правду про походження коронавірусної інфекції. Дослідники дали точну відповідь, чи має COVID-19 природне походження або ж виведений в лабораторних умовах.