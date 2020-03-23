В Киеве резко увеличилось число заболевших COVID-19: как они заразились

Коронавирус в Украине по состоянию на 23 марта подтвердили уже у 73 человек, 29 из них - в Киеве, 25 - в Черновицкой области. Причем количество заболевших в Киеве за последние сутки увеличилось сразу на 20, а в Украине в течение 22 марта сообщили о 26 новых заболевших. Что известно о заболевших из Киева, где и как они заразились - в материале Styler.

По информации Telegram-канала "Коронавірус Україна", 14 человек из 20 заболевших 22 марта в Киеве возвращались одним самолетом из Женевы (Швейцария).

"Они возвращались из путешествий в Швеции, Германии, ОАЭ, Испании. Трое катались на элитном курорте Куршавель во Франции уже в разгар пандемии. Большинство из них на самоизоляции и чувствуют себя нормально", - сказано в сообщении.

Коронавирус в Украине (скрин: Telegram-канала "Коронавірус Україна")

По данным Центра общественного здоровья, в Украине 73 подтвержденных случая COVID-19, первый пациент, заболевший 3 марта, выздоровел, трое - умерло.

Киев вышел в лидеры по количеству заболевших коронавирусом (29 человек); в Черновицкой области - 25 случаев (1 - летальный); Днепропетровская область - 2; Донецкая область - 1; Житомирская область - 2 (1 летальный); Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный); Киевская область - 5; Львовская область - 2; Тернопольская область - 1; Черкасская - 1 подтвержден за последние сутки.

Таким образом, коронавирус поразил уже девять областей Украины.

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