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Вчені розповіли правду про походження коронавіруса

STYLERКоронавірус    20.03.2020 - 07:44
Вчені розповіли правду про походження коронавіруса
Коронавірус COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Коронавірус COVID-19 впливає на рецептор, який бере участь у регуляції кров'яного тиску

Коронавірус COVID-19 має природне походження або новий штам вивели в лабораторії? На це питання, що хвилює багатьох людей, відповіли вчені, пише зарубіжне видання Nature.

Згідно з результатами досліджень штаму коронавіруса SARS-CoV-2, яким заразилися вже близько 250 тисяч осіб, а число смертей наближається до 10 тисяч, вірус з'явився через природну еволюцію.

Таким чином вчені однозначно відповіли, що штам не був виведений штучно в лабораторних умовах.

До такого висновку вірусологи дійшли, дослідивши дані про послідовність генома відомих науці штамів коронавіруса.

"Ми можемо точно визначити, що SARS-CoV-2 виник в результаті природних процесів", - зазначив Крістіан Андерсен, доктор філософії, доцент кафедри імунології та мікробіології в Scripps Research.

Вчені виявили, що RBD-частина білків SARS-CoV-2 еволюціонувала настільки, щоб чинити ефективний вплив на молекулярну особливість клітин людини. Мова йде про рецептор ACE2, що бере участь в регуляції кров'яного тиску.

Раніше ми писали, що пацієнт з коронавірусом з Житомира, про інфікування якого оголосили 19 березня, поскаржився на умови утримання в лікарні і потрапив під статтю за порушення нового закону "Про коронавірус".

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