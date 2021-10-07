У Києві в ресторані популярної мережі зняли на відео тарганячі перегони біля страв

У Києві в ресторані популярної мережі громадського харчування в торгово-розважальному центрі помітили таргана, який повзав на підставці з продуктами на стійці біля страв для відвідувачів закладу. Комаху зняв на відео один з гостей кафе, після чого кадри розмістили в мережі.

Про це 7 жовтня передає " Київ без цензури " на Telegram-каналі.

Інцидент з тарганячими бігами стався в ресторані швидкого харчування "Пузата Хата", який розташований в ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича.

На ролику можна побачити, як досить великий рудий вусань повзає між пластикових місткостей з гірчицею і соусами на стійці, за якою працівники закладу передають відвідувачам з тар зі стравами порції на замовлення, а люди з тацями далі йдуть до кас.

Тарган у "Пузатій Хаті" в Києві (фото: скріншот)

Хоча нахабний тарган бігає зовсім поруч з людьми, помічають його не всі.

У публікації звучить заклик до адміністрації закладу звернути увагу на ситуацію, і вжити заходів.

"Це не тарган, а безкоштовний додатковий білок", - із сарказмом зазначає автор поста.

Відео: у київському ТРЦ у ресторані швидкого харчування помітили таргана