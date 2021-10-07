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У Києві в ресторані популярної мережі зняли на відео тарганячі перегони біля страв

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 17:45
У Києві в ресторані популярної мережі зняли на відео тарганячі перегони біля страв Колаж РБК-Україна: у Києві в закладі швидкого харчування помітили таргана
Автор: Володимир Костирін

У Києві в ресторані популярної мережі громадського харчування в торгово-розважальному центрі помітили таргана, який повзав на підставці з продуктами на стійці біля страв для відвідувачів закладу. Комаху зняв на відео один з гостей кафе, після чого кадри розмістили в мережі.

Про це 7 жовтня передає "Київ без цензури" на Telegram-каналі.

Інцидент з тарганячими бігами стався в ресторані швидкого харчування "Пузата Хата", який розташований в ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича.

На ролику можна побачити, як досить великий рудий вусань повзає між пластикових місткостей з гірчицею і соусами на стійці, за якою працівники закладу передають відвідувачам з тар зі стравами порції на замовлення, а люди з тацями далі йдуть до кас.

У Києві в ресторані популярної мережі зняли на відео тарганячі перегони біля страв

Тарган у "Пузатій Хаті" в Києві (фото: скріншот)

Хоча нахабний тарган бігає зовсім поруч з людьми, помічають його не всі.

У публікації звучить заклик до адміністрації закладу звернути увагу на ситуацію, і вжити заходів.

"Це не тарган, а безкоштовний додатковий білок", - із сарказмом зазначає автор поста.

Відео: у київському ТРЦ у ресторані швидкого харчування помітили таргана

Раніше ми писали про те, що з'явилося відео, як у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.

Додамо також, що перед цим у Києві продавець у супермаркеті пояснив покупцям тарганячі перегони по продуктах фразою, що "це норма".

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Київ Пузата хата ресторани
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