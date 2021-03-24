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У Києві переповнені COVID-лікарні. Пацієнтів розміщують у коридорах, - КМДА

Новость на русском → Київ, Середа 24 березня 2021 12:20
У Києві переповнені COVID-лікарні. Пацієнтів розміщують у коридорах, - КМДА Фото: медик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

У Києві вже максимально заповнені опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах лікарень.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко.

"Опорні лікарні Києва завантажені на 100%, там ліжка вже стоять в коридорах, і ми цього не приховуємо. Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%", - заявив Бондаренко.

У КМДА зазначили, що пацієнтів з Києва не планують возити в обласні лікарні, оскільки там ситуація не краща.

"Додаткових домовленостей з Київською областю у такому випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі ліжко-місця. Зараз ми відкриваємо резерви, це встановлення додаткових ліжок у коридорах", - додав Бондаренко.

Тепер у Києві очікують, що уряд дозволить перепрофілювати під COVID відомчі лікарні. Це додасть близько 11 тисяч ліжко-місць.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 14 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень по країні саме в Києві - 1300.

Також РБК-Україна писало, що вчені НАН прогнозують у Києві та ще восьми областях найбільший ріст захворюваності COVID-19.

Зазначимо, у столиці з суботи діють жорсткі карантинні обмеження. При цьому з 23 березня Київ офіційно потрапив в "червону" зону. Докладніше про обмеження, які діють у Києві - у матеріалі РБК-Україна.

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