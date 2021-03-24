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В Україні побито рекорд смертності від COVID-19: сумна статистика

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 12:29
В Україні побито рекорд смертності від COVID-19: сумна статистика В Україні - рекорд смертності від COVID-19 (Фото: РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Войналович

Коронавірус в Україні продовжує вбивати людей. Так, за минулу добу в країні померли 342 людини. І на сьогодні - це рекордний показник смертності за увесь час пандемії коронавірусної інфекції в країні.

Про це свідчать дані статистики, яку в середу показує система моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

Де найбільша смертність?

Судячи з даних, оприлюднених на сайті, найбільше від COVID-19 людей за минулу добу померло у Києві - аж 49 летальних випадків.

Не втішна статистика у Одеській області, яка часто потрапляла у скандали через недотримання карантинних обмежень. Там кількість жертв за останні 24 години сягнула позначки 28. На одну жертву менше - на Закарпатті.

У Донецькій і Вінницькій областях жертвами COVID-19 23 березня стали 20 громадян. На Прикарпатті за добу померло 19 людей.

Додамо, що за весь час епідемії від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 30 773 українців.

В Україні побито рекорд смертності від COVID-19: сумна статистика

23 березня установлено рекорд смертності від коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Де найбільше одужало людей?

У той же час в Івано-Франківській області - найвищий показник одужання від коронавірусу. Там за добу хворобу подолали 817 пацієнтів.

На другому місці по цьому показнику - Київська область. Там одужало 478 людей.

Замикає "трійку лідерів" Вінницька область, де від коронавірусу вилікувались 458 громадян.

В Україні побито рекорд смертності від COVID-19: сумна статистика

Інфографіка одужання від коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Тим часом вчені прогнозують ріст COVID-випадків в Україні як мінімум до квітня.

Раніше ми писали, що лікар-імунолог озвучила несподіваний прогноз по тому, коли закінчиться пандемія коронавірусу в нашій країні.

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