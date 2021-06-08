RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві дитина на самокаті пронеслася на "червоний", сильно налякавши водіїв (відео)

Автор: Світлана Мащенко

У Києві дитина на самокаті пронеслася на червоний сигнал світлофора через наземний перехід. На щастя, водії, яким проїзд був дозволений, вчасно пригальмували, щоб пропустити малолітнього порушника.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Особливо пощастило водієві-учневі, який вдарив по гальмах, дивом уникнувши зіткнення.

Інцидент зняли на відео в Подільському районі Києва на перетині вулиць Межигірської та Оленівської.

"Переїзд дороги дітьми на самокаті на червоний сигнал світлофора - ще те видовисько. Прям представляємо вологі руки того учня на Форд, який їде попереду", - підписані кадри.

Відео: У Києві дитина переїхала дорогу на червоне світло на самокаті (Київ Оперативний)

Що кажуть ПДР

Відзначимо, що в Правилах дорожнього руху немає пункту, що стосується самокатів, але є пункт щодо велосипедистів. У ньому говориться, що для перетину дороги по переходу з транспортного засобу потрібно злізти і пройти пішки.

"Велосипедистам не дозволяється перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переходу; в цьому випадку потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід", - сказано в ПДР.

Користувачі в мережі в коментарях висловлюють обурення подібною ситуацією:

  • В надії що авто зупиниться. Але один раз такий розрахунок підведе. І буде біда.
  • Загальмувати встиг, можливо, інструктор. У них дублюючі педалі на навчальних авто ж.
  • Наздогнати малого і розламати самокат на дві частини.
  • Учень на Форді кинув курси після такого...

Раніше ми писали, що у Києві не Одеській площі жінка подолала восьмисмугову трасу, а місцями їй довелося повзти на колінах.

Також експерти розповіли, що робити з электросамокатами, правила руху на яких в Україні не регулюються

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПсамокат