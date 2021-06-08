У Києві дитина на самокаті пронеслася на "червоний", сильно налякавши водіїв (відео)

Особливо пощастило водієві-учневі, який вдарив по гальмах, дивом уникнувши зіткнення.

Інцидент зняли на відео в Подільському районі Києва на перетині вулиць Межигірської та Оленівської.

"Переїзд дороги дітьми на самокаті на червоний сигнал світлофора - ще те видовисько. Прям представляємо вологі руки того учня на Форд, який їде попереду", - підписані кадри.

Відео: У Києві дитина переїхала дорогу на червоне світло на самокаті (Київ Оперативний)

Що кажуть ПДР

Відзначимо, що в Правилах дорожнього руху немає пункту, що стосується самокатів, але є пункт щодо велосипедистів. У ньому говориться, що для перетину дороги по переходу з транспортного засобу потрібно злізти і пройти пішки.

"Велосипедистам не дозволяється перетинати дорогу по пішохідному переходу, так само як і розвертатися на пішохідному переходу; в цьому випадку потрібно злізти з велосипеда і перейти дорогу як пішохід", - сказано в ПДР.

Користувачі в мережі в коментарях висловлюють обурення подібною ситуацією: