У Києві показали "робочу" схему нахабних злодіїв: прямо на ходу

У Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.

Відео з моментом крадіжки показали на відео, опублікованому на сторінці в Facebook "Київ Оперативний" .

"Саме так працює банда осіб злодіїв-грабіжників, які оселилися і "заробляють" на імпотенції системи. Довго ще з цим повинні миритися?"- підписав відео автор поста.

У ролику можна побачити, як по вулиці йде жінка, її оточує натовп злодіїв. Вони витягують гаманець з її сумки настільки спритно, що вона навіть цього не помічає.

У Києві нахабні злодії витягують цінні речі прямо на ходу

У коментарях українці обурилися, чому ж автор відео не попередив жінку, не посигналивши їй з машини.