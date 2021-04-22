У Києві показали "робочу" схему нахабних злодіїв: прямо на ходу
У Києві показали робочу схему крадіжки банди ромів. Вони нахабно обманюють перехожих людей на вулицях столиці.
Відео з моментом крадіжки показали на відео, опублікованому на сторінці в Facebook "Київ Оперативний" .
"Саме так працює банда осіб злодіїв-грабіжників, які оселилися і "заробляють" на імпотенції системи. Довго ще з цим повинні миритися?"- підписав відео автор поста.
У ролику можна побачити, як по вулиці йде жінка, її оточує натовп злодіїв. Вони витягують гаманець з її сумки настільки спритно, що вона навіть цього не помічає.
У Києві нахабні злодії витягують цінні речі прямо на ходу
У коментарях українці обурилися, чому ж автор відео не попередив жінку, не посигналивши їй з машини.
- Було б добре якби автора так само обчистили! Ми з нього поржем! Це наскільки імпотент на мозок! Дочекайся допомоги від нашої бидлоти!
- Мда...зняти зняв...а заступитися і злякати-побоявся.
- Нічого страшного там немає, просто хотіли зняти штани для подруги, а то як біла ворона в цій буйній корпорації циганських монстрів.
- Взагалі страх втратили.
Як ми раніше писали, у Києві молоді люди вчинили напад на жінку прямо біля під'їзду її будинку, щоб пограбувати.