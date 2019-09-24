У Києві розшукують бабусю з онуком в колясці: фото та прикмети

У Києві в Солом'янському районі зникла 69-річна бабуся з праонуком, віком 1,8 місяців, в колясці. Востаннє їх бачили біля будинку № 11 на вулиці Михайла Донця.

Про зникнення жінки та хлопчика повідомляє Facebook-сторінка Служби розшуку дітей у Києві.

Жінку звуть Бусіль Ірина Олександрівна, на вигляд їй 70 років, зріст 160 см, середньої тілобудови, волосся сиве, можливо, світло-бежева кофта, на голові косинка.

В Києві зникла бабуся з онуком в колясці (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Хлопчик - Шатиркін Микита Максимович, 30.01.2018 р. н. На момент зникнення імовірно був одягнений в сіру кофту, синю куртку, білі кросівки, світлі штани.

Дитина була в темно-синій колясці в зірочках.

У Києві зникла бабуся з онуком в колясці (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

Всіх, хто володіє інформацією про місцезнаходження жінки та хлопчика, просять телефонувати на гарячу лінію поліції 102.