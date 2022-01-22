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День Соборності київські школярі відсвяткували "живим ланцюгом" навколо прапора: яскраве відео

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Київ, Субота 22 січня 2022 12:13
День Соборності київські школярі відсвяткували "живим ланцюгом" навколо прапора: яскраве відео Фото: учасники акції "Живий ланцюг Соборності" на мосту Патона у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Києві на День Соборності України учні однієї зі шкіл теж долучилися до святкування, й утворили "живий ланцюг" у дворі навчального закладу навколо великого прапора, а сам захід зняли на відео.

Кадри 22 січня опубліковані в Telegram-каналі "Київ News".

Так школярі долучилися до проведення традиційних акцій у цей святковий день, які проходять у містах України, та дистанційно - до наймасовішої з них - "Живого ланцюга Соборності" на мосту Патона у столиці.

У школі № 321, яка розташована на вулиці Теодора Драйзера, 40Б, на масиві Троєщина в Деснянському районі, в суботу вранці у відтворенні символічного "живого ланцюга" учні та викладачі взялися за руки та водили великий хоровод навколо українського стяга, який розгорнули по центру і тримали дорослі.

"Школярі 321 школи відсвяткували День Соборності живим ланцюгом", - підписані кадри.

День Соборності київські школярі відсвяткували &quot;живим ланцюгом&quot; навколо прапора: яскраве відео

Святкування Дня Соборності України в київській школі (фото: t.me/kyiv_politycnyi)

Можна почути, як під час такої акції у шкільному дворі люди вигукували "Слава Україні!", на що учні кричали у відповідь - "Героям слава!".

На ролику можна побачити, що в заході брали участь учні як молодших, так і старших класів, а також вчителі та, ймовірно, батьки дітей.

Відео: у Києві в школі провели акцію "живий ланцюг" на День Соборності України

Нагадаємо, що День Соборності в Україні відзначають з 1999 року на честь події об'єднання УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року в першу річницю IV Універсалу Української Центральної Ради, який проголосив повну незалежність УНР - Української Народної Республіки.

Тоді був організований "живий ланцюг" патріотичними силами. Мільйони українців взялися за руки від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності.

Відтоді в Україні "живі ланцюги" створювалися неодноразово, символізуючи єдність українського народу, а День Соборності нині відзначається на державному рівні вже щороку.

Раніше ми розповідали, які в День Соборності України 22 січня в Києві з нагоди свята заплановані заходи, виставки, акції та інше.

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