У Києві дозволять посидіти в ресторанах і кафе: що зміниться

Зазначимо, що після посилення локдауну ресторани і кафе працюють тільки на винос і доставку.

"Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але поки Київ не вийде з "червоної" зони, про відкриття літніх майданчиків у роботі закладів мови не йде", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 5 квітня в Києві не працюють ресторани, кафе, ТРЦ, а також заборонені масові заходи. Крім того, громадський транспорт доступний тільки за спецперепустками. Дитсадки закриті, а школи перейшли на віддалене навчання.