У Києві викрили забудовника, який "розводив" інвесторів
Колишній директор будівельної компанії привласнював кошти інвесторів, які вкладали в житловий комплекс у центрі Києва, що не був збудований. Йдеться про колишнього директора товариства з обмеженою відповідальністю.
Про це повідомляє Національна поліція.
Так, посадовець у 2012-2013 роках заволодів коштами інвесторів, які виплачували гроші, що мали йти на будівництво багатоквартирного будинку в центрі Києва.
Зокрема, фігурант запевняв покупців квартир у надійності і вчасному введенні будинку в експлуатацію, проте компанія так і не розпочала будівництво.
Правоохоронці кажуть, що кошти, які інвестори передавали директору компанії, не оприбутковувалися в її касі, відтак він привласнив майже два мільйони гривень.
"Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігуранта поліцейські виявили та вилучили боєприпаси до бойової нарізної вогнепальної зброї та комп’ютерну техніку з інформацією, яка вказує на протиправну діяльність", – додають у пресслужбі поліції.
Фейковий забудовник з Києва привласнив 2 мільйони (mvs.gov.ua/uk)
Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві, зловживанні повноваженнями посадовцем юридичної особи, а також незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Вирішується питання про запобіжний захід.
Імені підозрюваного та назви компанії-забудовника поліція не називає.
Фейковий забудовник з Києва привласнив 2 мільйони (mvs.gov.ua/uk)
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