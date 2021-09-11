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В Киеве разоблачили застройщика, который "разводил" инвесторов

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Киев, Суббота 11 сентября 2021 14:37
В Киеве разоблачили застройщика, который "разводил" инвесторов Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 миллиона (фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Бывший директор строительной компании присваивал средства инвесторов, которые вкладывали в жилой комплекс в центре Киева, не был построен. Речь идет о бывшем директоре общества с ограниченной ответственностью.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Так, чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами инвесторов, которые выплачивали деньги, что должны были идти на строительство многоквартирного дома в центре Киева.

В частности, фигурант уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Правоохранители говорят, что средства, которые инвесторы передавали директору компании, не приходовались в ее кассе, затем он присвоил почти два миллиона гривен.

"Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и компьютерную технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность", – добавляют в пресс-службе полиции.

В Киеве разоблачили застройщика, который &quot;разводил&quot; инвесторовФейковый застройщик из Киева присвоил 2 миллиона (mvs.gov.ua/uk)

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями должностным лицом юридического лица, а также незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Решается вопрос о мере пресечения.

Имени подозреваемого и названия компании - застройщика полиция не называет.

В Киеве разоблачили застройщика, который &quot;разводил&quot; инвесторовВ Киеве разоблачили застройщика, который &quot;разводил&quot; инвесторов

Фейковый застройщик из Киева присвоил 2 миллиона (mvs.gov.ua/uk)

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