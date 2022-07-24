ua ru
Нд, 24 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Верещук розповіла, чому багато переселенців так і не отримали соцвиплати

Новость на русском →
Україна, Неділя 24 липня 2022 20:19
Верещук розповіла, чому багато переселенців так і не отримали соцвиплати Фото: Ірина Верещук, віце-прем’єр-міністр України (facebbok.com/vereschuk.ukraine)
Автор: Євгеній Прокопенко

Більшість людей, які отримали статус ВПО, досі не отримали соціальних виплат від держави. В уряді пояснюють, що це переважно ті громадяни, які реєструвалися і подавали свої докуманти через "Дію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук.

За її словами, багато людей скаржаться на те, що не можуть отримати нараховані виплати або взагалі, подали заявку і не отримали грошей.

"Ми розбираємося у чому причина. Якщо узагальнити, то причина найрозповсюдженіша така: люди реєструвалися у "Дії". "Дія" не передала в органи соцзахисту ці дані і це десятки тисяч людей, які зараз скаржаться на те, що "Дія" не передала такі дані", - розповіла Верещук.

Вона додала, що в міністерстві централізували такі виплати.

"Міістерство соцполітики їх виплачує, але людей було майже 250 тисяч. 90 тисячам уже виплачено, решті ми допомагаємо: збільшуємо кількість комп'ютерів, програм", - сказала вона.

Мінстр додала, що нині не замовкає телефон гарячої лінії 15-48 для переселенців. Найчастіше ставлять питання про виплати.

"Були причини з неправильним оформленням документів. Коли люди подалися і кілька місяців чекають, але нічого не отримали через ці помилки. Тому, коли люди дзвонять до нас ми вирішуємо ці проблеми", - зазначиала Верещук.

Нагадаємо, з початком нового навчального року переселенців, які проживають в гуртожитках університетів, школах, дитсадках та інших приміщеннях навчальних закладів, планують переселити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Гривня падає, ціни ростуть. Що чекає економіку України найближчі пару років