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У Києві роздадуть 100 тисяч продуктових наборів: що в них і як отримати

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Київ, Середа 27 липня 2022 13:15
У Києві роздадуть 100 тисяч продуктових наборів: що в них і як отримати Фото: переселенці в Києві можуть отримати продукти (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві переселенці можуть розраховувати на продуктову допомогу. Так, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати набори з їжею в столиці.

Про цю ініціативу розповів перший радник голови КМДА Микола Поворозник.

Зазначимо, що в столиці понад 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і кількість їх продовжує зростати. Тому влада підготувала кількість продуктових наборів, яких вистачить усім внутрішньо переміщеним особам, зареєстрованим у столиці.

"У разі збільшення зареєстрованих ВПО в столиці ми в найкоротші терміни готові підготувати додаткові набори в необхідній кількості. Крім того, ми не обмежуємо якимись часовими рамками реєстрацію ВПО для отримання цих наборів, і, за нашими розрахунками, вона триватиме як мінімум до кінця жовтня, саме тому немає необхідності утворювати довжелезні черги в ЦНАПах - продуктів вистачить усім", – заявив Микола Поворозник.

Як отримати продуктові набори

  • Внутрішньо переміщеним особам потрібно з паспортом та довідкою про взяття на облік як ВПО, довідкою про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків прийти в один з міських ЦНАПів і отримати талон, що дає право на отримання допомоги від столиці в міських центрах.
  • Для цього у ЦНАП на рецепції необхідно отримати номер Електронної черги і відповідно до нього вже отримати талон на отримання допомоги.
  • Щоб не стояти в черзі, записатися на прийом до ЦНАПу можна через міський додаток "Київ Цифровий" або через Портал надання адміністративних послуг і приїхати вже на певний час.
  • Після отримання талона протягом 45 днів переселенці можуть забрати свій продуктовий набір в будь-якому з 33 місць видачі.
  • Список всіх адрес буде вказано на зворотному боці самого талона.

Що в наборах

У пакетах допомоги біженцям будуть продукти довгого терміну придатності - крупи, консерви і т. п.

Як ми раніше писали, Верещук розповіла, чому багато переселенців так і не отримали соцвиплати.

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