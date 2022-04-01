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У Києві працює вже шість ресторанів для бабусь і дідусів: де можна безкоштовно поїсти

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Київ, П'ятниця 01 квітня 2022 11:52
У Києві працює вже шість ресторанів для бабусь і дідусів: де можна безкоштовно поїсти Де в Києві поїсти літнім людям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У цей важкий для народу України час - у столиці небайдужі продовжують годувати літніх людей, які дуже цього потребують.

Так, зараз у Києві відкрито шість закладів, де пенсіонери під час війни зможуть отримати гарячу їжу. Також її можна забрати з собою.

У матеріалі Styler, читайте, де можна поїсти в столиці в різних районах.

У ресторанах "Паляниця" в різних районах столиці готують гарячі обіди з 12: 00 до 15:00.

Заклади працюють за адресами

  • Вулиця Івана Мазепи, 5 (Арсенальна);
  • Вулиця Ярославська, 5/2 (Поділ);
  • Вулиця Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
  • Проспект Науки, 8 (Деміївка);
  • Вулиця Велика Васильківська, 49а (Площа Льва Толстого);
  • Вулиця Раїси Окіпної, 8 (Лівобережна).

У Києві працює вже шість ресторанів для бабусь і дідусів: де можна безкоштовно поїсти

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