ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек: где можно бесплатно поесть

Новина українською →
Киев, Пятница 01 апреля 2022 11:52
В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек: где можно бесплатно поесть Где в Киеве поесть пожилым людям (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В это тяжелое для народа Украины время - в столице неравнодушные продолжают кормить пожилых людей, которые очень в этом нуждаются.

Так, сейчас в Киеве открыты шесть заведений, где пенсионеры во время войны смогут получить горячую еду. Также ее можно забрать с собой.

В материале Styler, читайте, где можно поесть в столице в разных районах.

В ресторанах "Паляниця" в разных районах столицы готовят горячие обеды с 12:00 до 15:00.

Заведения работают по адресам

  • Улица Ивана Мазепы, 5 (Арсенальная);
  • Улица Ярославская, 5/2 (Подол);
  • Улица Княжий Затон, 16-Д (Осокорки);
  • Проспект Науки, 8 (Демеевка);
  • Улица Большая Васильковская, 49а (площадь Льва Толстого);
  • Улица Раисы Окипной, 8 (Левобережная).

В Киеве работает уже шесть ресторанов для бабушек и дедушек: где можно бесплатно поесть

Читайте также, психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны.

Подписывайтесь на дружеский Telegram-канал, который освещает все преступления РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны
Именно этого нам не хватает: психолог о том, от чего не стоит отказываться во время войны